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Нацбанк Казахстана открыл сразу новые две серии коллекционных монет и выпустил первые

АЛМАТЫ, 17 дек — Sputnik. Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Shymbulaq из серии «Природные жемчужины Казахстана» и Tulpar из серии «Легенды и мифы кочевников», сообщили в пресс-службе регулятора.

Источник: Sputnik.kz

Монета Shymbulaq открывает серию монет «Природные жемчужины Казахстана», призванную популяризировать красоту и богатство природы нашей страны. В рамках этой серии будут выпускаться монеты, посвященные различным природными достопримечательностям, включая горы и каньоны, водоемы и прочие природные объекты.

В дизайне монеты использован стилизованный контур карты Казахстана, на которой изображен горнолыжный курорт «Шымбулак» и лыжник, окруженный петроглифами и элементами «Сакского стиля». В правом нижнем углу монеты указаны географические координаты курорта «Шымбулак».

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии цветной печати и интерференционного радужного покрытия. Масса монеты — 31,1 грамма, размер −45×30 мм, качество изготовления — proof, номинал — 1000 тенге, тираж изготовления — 1000 (одна тысяча) штук.

Tulpar — первая монета новой серии «Легенды и мифы кочевников». Серия создана с целью культурного просвещения населения Казахстана и гостей страны.

Тулпар — мифический крылатый конь в тюркской мифологии, является символом быстроты, силы, свободы и вдохновения. В культурах многих тюркских народов он занимает важное место в фольклоре и эпосах.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения золочения. Масса монеты — 31,1 грамма, диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — black-proof, номинал — 1000 тенге, тираж изготовления — 1000 (одна тысяча) штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz с 20 декабря2024 года.

экономика