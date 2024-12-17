Нацбанк Казахстана открыл сразу новые две серии коллекционных монет и выпустил первые

Монета Shymbulaq открывает серию монет «Природные жемчужины Казахстана», призванную популяризировать красоту и богатство природы нашей страны. В рамках этой серии будут выпускаться монеты, посвященные различным природными достопримечательностям, включая горы и каньоны, водоемы и прочие природные объекты.
В дизайне монеты использован стилизованный контур карты Казахстана, на которой изображен горнолыжный курорт «Шымбулак» и лыжник, окруженный петроглифами и элементами «Сакского стиля». В правом нижнем углу монеты указаны географические координаты курорта «Шымбулак».
Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии цветной печати и интерференционного радужного покрытия. Масса монеты — 31,1 грамма, размер −45×30 мм, качество изготовления — proof, номинал — 1000 тенге, тираж изготовления — 1000 (одна тысяча) штук.
Tulpar — первая монета новой серии «Легенды и мифы кочевников». Серия создана с целью культурного просвещения населения Казахстана и гостей страны.
Тулпар — мифический крылатый конь в тюркской мифологии, является символом быстроты, силы, свободы и вдохновения. В культурах многих тюркских народов он занимает важное место в фольклоре и эпосах.
Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения золочения. Масса монеты — 31,1 грамма, диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — black-proof, номинал — 1000 тенге, тираж изготовления — 1000 (одна тысяча) штук.
Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.
Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz с 20 декабря2024 года.