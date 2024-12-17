Глава Чусового объяснил высокую плату за отопление в округе

По словам главы территориального субъекта, местные жители «поддаются на провокацию и неверно интерпретируют информацию», так как в некоторых домах новый норматив оказался ниже, чем в прошлом году.
Сергей Белов отметил, что вчера состоялась встреча с жителями поселка Металлургов, которым было предложено решить ситуацию либо компенсацией средств, либо изменением нормативов. «Мы работаем над установкой счетчиков тепла в многоквартирных домах за счет муниципалитета. Только после этого возможен пересмотр нормативов», — подчеркнул глава Чусового.
В начале декабря портал properm.ru сообщал, что жители микрорайона Больничная гора в городе Чусовом заметили повышение цен на отопление. По данным properm.ru, в ноябре стоимость коммунальной услуги оказалась выше предыдущей в два раза. Тогда «Ъ-Прикамье» в краевом минтарифов пояснили, что нормативы по отоплению жилых помещений были пересмотрены ведомством по требованию прокуратуры. Позже краевой прокуратурой было организовано проведение контрольно-надзорных мероприятий для оценки обоснованности размера оплаты коммунальных услуг.