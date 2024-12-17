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Глава Чусового объяснил высокую плату за отопление в округе

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов прокомментировал информацию о повышении платы за потребление тепловой энергии. Как сообщил господин Белов на своей официальной странице ВКонтакте, повышение нормативов коснулось только жителей одноэтажных и двухэтажных домов. Первым на это обратил внимание портал properm.ru.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы территориального субъекта, местные жители «поддаются на провокацию и неверно интерпретируют информацию», так как в некоторых домах новый норматив оказался ниже, чем в прошлом году.

Сергей Белов отметил, что вчера состоялась встреча с жителями поселка Металлургов, которым было предложено решить ситуацию либо компенсацией средств, либо изменением нормативов. «Мы работаем над установкой счетчиков тепла в многоквартирных домах за счет муниципалитета. Только после этого возможен пересмотр нормативов», — подчеркнул глава Чусового.

В начале декабря портал properm.ru сообщал, что жители микрорайона Больничная гора в городе Чусовом заметили повышение цен на отопление. По данным properm.ru, в ноябре стоимость коммунальной услуги оказалась выше предыдущей в два раза. Тогда «Ъ-Прикамье» в краевом минтарифов пояснили, что нормативы по отоплению жилых помещений были пересмотрены ведомством по требованию прокуратуры. Позже краевой прокуратурой было организовано проведение контрольно-надзорных мероприятий для оценки обоснованности размера оплаты коммунальных услуг.

ЖКХ