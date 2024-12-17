Самарская область может перейти на долгосрочные контракты по содержанию дорог

В Самарской области могут перейти на долгосрочные контракты по содержанию дорог Такое предложение на оперативном совещании в правительстве региона озвучил губернатор Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, переход на новые контракты с подрядчиками позволит выполнять весь комплекс работ по содержанию дорог и за счет долгосрочности инвестировать в качество услуги. Он поручил Минтрансу проработать этот вопрос. Также Вячеслав Федорищев обратил внимание на необходимость обновления парка техники дорожных служб.
Напомним, через Самарскую область проходят несколько федеральных трасс. Их общая протяженность составляет почти 930 км. Этой зимой за содержание этих дорог отвечают компании «СамараТрансСтрой» и «АвтоВолгаСтрой» (191 единица техники). Что касается трасс регионального значения, чья протяженность — около 7 тысяч км, то за ними следят «АСАДО» и «Спика» (691 единица собственной техники и 364 привлеченной). За содержание дорог местного значения (чуть больше 36 тысяч км) отвечают муниципальные образования. В общей сложности их обслуживают 803 единицы техники.