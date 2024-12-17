Самарская область может перейти на долгосрочные контракты по содержанию дорог

Напомним, через Самарскую область проходят несколько федеральных трасс. Их общая протяженность составляет почти 930 км. Этой зимой за содержание этих дорог отвечают компании «СамараТрансСтрой» и «АвтоВолгаСтрой» (191 единица техники). Что касается трасс регионального значения, чья протяженность — около 7 тысяч км, то за ними следят «АСАДО» и «Спика» (691 единица собственной техники и 364 привлеченной). За содержание дорог местного значения (чуть больше 36 тысяч км) отвечают муниципальные образования. В общей сложности их обслуживают 803 единицы техники.