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Построенный в прошлом веке дом сносят в Керчи

Кровлю уже демонтировали и приступили к стенам.

Источник: Соцсети О. Каторгина

Построенный в середине прошлого века дом сносят на ул. Голощапова, 10/12 в Керчи Крыма. Площадь здания — 1232 кв. метра, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу администрации города Олега Каторгина.

Накануне демонтировали кровлю, а сегодня с помощью спецтехники рабочие приступили к стенам.

«Это последний из трех домов, запланированных к сносу в этом году. Демонтаж произведен уже на ул. Архитектурной, 9 и в пер. Ремесленном, 12», — уточнил Олег Каторгин и добавил, что потом участок очистят от строительных отходов.

Работы планируют закончить до конца года.

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