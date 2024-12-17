Построенный в прошлом веке дом сносят в Керчи

Построенный в середине прошлого века дом сносят на ул. Голощапова, 10/12 в Керчи Крыма. Площадь здания — 1232 кв. метра, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу администрации города Олега Каторгина.
Накануне демонтировали кровлю, а сегодня с помощью спецтехники рабочие приступили к стенам.
«Это последний из трех домов, запланированных к сносу в этом году. Демонтаж произведен уже на ул. Архитектурной, 9 и в пер. Ремесленном, 12», — уточнил Олег Каторгин и добавил, что потом участок очистят от строительных отходов.
Работы планируют закончить до конца года.