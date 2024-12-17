10 нижегородских предприятий получат субсидии

«Эти субсидии — одна из региональных мер поддержки производителей детских товаров. Предприятия получат средства для возмещения до 50 процентов затрат на оборудование, которое закупили за последний год, или до 90 процентов — на продвижение собственной продукции в интернете, создание или модернизацию интернет-магазина. Многие региональные участники кластера индустрии детских товаров — это небольшие компании, и такое финансирование будет для них существенным подспорьем в развитии».