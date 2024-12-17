10 нижегородских предприятий получат субсидии

«Эти субсидии — одна из региональных мер поддержки производителей детских товаров. Предприятия получат средства для возмещения до 50 процентов затрат на оборудование, которое закупили за последний год, или до 90 процентов — на продвижение собственной продукции в интернете, создание или модернизацию интернет-магазина. Многие региональные участники кластера индустрии детских товаров — это небольшие компании, и такое финансирование будет для них существенным подспорьем в развитии».
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что максимальный размер компенсации на приобретенное оборудование составляет 1,5 млн рублей, а на услуги по продвижению товаров и созданию или модернизации собственного интернет-магазина — до 3 млн рублей.
«Такая мера поддержки направлена на улучшение качества продукции и расширение доступности детских товаров. Среди получателей субсидии — производители мебели, игрушек, игровых площадок, детской одежды, текстиля, школьной формы. Всего из регионального бюджета направим в качестве субсидии десяти предприятиям* более 17 миллионов рублей», — сказал министр.
На поддержку могли претендовать предприятия — участники кластера индустрии детских товаров (на сегодняшний день в кластер входят 68 компаний), на которых средняя заработная плата не ниже средней по рынку и при этом отсутствуют долги по налогам.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
*Список получателей субсидии:
1. ИП Тюбекин Игорь Юрьевич (производитель детской одежды);
2. ООО «Легенда» (производитель детской одежды);
3. ООО «Мягкий сон» (производитель текстильных изделий);
4. ИП Полякова Оксана Юрьевна (производитель детской одежды);
5. ООО «Мебельная фабрика “Комод” (производитель детской мебели);
6. ООО «Рельеф» (производитель игровых площадок);
7. ИП Крутов Андрей Геннадьевич (производитель школьной формы);
8. ООО «Десятое королевство “Волга” (производитель игрушек);
9. ООО «Фабрика Дримс» (производитель детской мебели);
10. ИП Проклова Евгения Олеговна (производитель детской мебели).