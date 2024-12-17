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10 нижегородских предприятий получат субсидии

Десять производителей детских товаров из Нижегородской области участников профильного кластера получат субсидии на покупку оборудования или продвижение товаров. Итоги отбора на получение такой поддержки подвело министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.

«Эти субсидии — одна из региональных мер поддержки производителей детских товаров. Предприятия получат средства для возмещения до 50 процентов затрат на оборудование, которое закупили за последний год, или до 90 процентов — на продвижение собственной продукции в интернете, создание или модернизацию интернет-магазина. Многие региональные участники кластера индустрии детских товаров — это небольшие компании, и такое финансирование будет для них существенным подспорьем в развитии».

отметил Андрей Саносян
заместитель губернатора Нижегородской области

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что максимальный размер компенсации на приобретенное оборудование составляет 1,5 млн рублей, а на услуги по продвижению товаров и созданию или модернизации собственного интернет-магазина — до 3 млн рублей.

«Такая мера поддержки направлена на улучшение качества продукции и расширение доступности детских товаров. Среди получателей субсидии — производители мебели, игрушек, игровых площадок, детской одежды, текстиля, школьной формы. Всего из регионального бюджета направим в качестве субсидии десяти предприятиям* более 17 миллионов рублей», — сказал министр.

На поддержку могли претендовать предприятия — участники кластера индустрии детских товаров (на сегодняшний день в кластер входят 68 компаний), на которых средняя заработная плата не ниже средней по рынку и при этом отсутствуют долги по налогам.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

*Список получателей субсидии:

1. ИП Тюбекин Игорь Юрьевич (производитель детской одежды);

2. ООО «Легенда» (производитель детской одежды);

3. ООО «Мягкий сон» (производитель текстильных изделий);

4. ИП Полякова Оксана Юрьевна (производитель детской одежды);

5. ООО «Мебельная фабрика “Комод” (производитель детской мебели);

6. ООО «Рельеф» (производитель игровых площадок);

7. ИП Крутов Андрей Геннадьевич (производитель школьной формы);

8. ООО «Десятое королевство “Волга” (производитель игрушек);

9. ООО «Фабрика Дримс» (производитель детской мебели);

10. ИП Проклова Евгения Олеговна (производитель детской мебели).