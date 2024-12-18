В Волгограде уберут неприличные вывески суши-баров

Как говорится в релизе судебных приставов, еще в апреле 2023 года арбитражный суд Красноярского края постановил, что название компании противоречит принципам морали и гуманности. Однако владельцы бренда не спешили его менять. Зато перенесли свой офис в Саранск. Тогда уже за дело взялись саранские приставы. И убедили их добровольно исполнить решение суда. Теперь компания называется вполне прилично — «Суши с приставкой суши».