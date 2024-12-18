Нацбанк заметно опустил курс евро и курс доллара на 18 декабря

В Национальном банке изменили курсы валют на 18 декабря 2024 года, среду. В частности, курс доллара и курс евро понизились, а курс российского рубля немного вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на среду, 18 декабря, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4631 белорусского рубля, 1 евро — 3,6320 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3688 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали во вторник, 17 декабря, курс доллара и курс евро понизились, а курс российского рубля несколько повысился. Ощутимее других валют скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 18 декабря, среду, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США понизился на 0,0027 белрубля, курс 1 евро уменьшился на 0,0091 белрубля, а курс 100 российских рублей подрос 0,0061 белрубля.
Кроме того, доходы белорусов выросли на 9,5% с начала 2024 года.