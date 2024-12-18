Автопарки школ Краснодарского края пополнились 33 новыми автобусами

Все автобусы оснащены ремнями безопасности, тахографами и системами навигации ГЛОНАСС. Всего с 2019 года властями было закуплено почти 700 единиц школьного транспорта за счет федеральных, краевых и спонсорских средств. Услугами подвоза регулярно пользуются 72 тысячи кубанских школьников.