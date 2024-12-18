Таллахасси
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автопарки школ Краснодарского края пополнились 33 новыми автобусами

В школы Краснодарского края передали 33 новых автобуса.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школы Краснодарского края получили новые школьные автобусы. Всего в автопарки образовательных учреждений региона было передано 33 новых транспортных средства. Об этом в своих соцсетях рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

«Сегодня школы и интернаты нашего региона получили новогодний подарок от правительства — новые автобусы. В учреждения края отправились 33 новых автобуса отечественной сборки. Они будут доставлять школьников на занятия, возить на экскурсии и фестивали», — сообщила Анна Минькова.

Все автобусы оснащены ремнями безопасности, тахографами и системами навигации ГЛОНАСС. Всего с 2019 года властями было закуплено почти 700 единиц школьного транспорта за счет федеральных, краевых и спонсорских средств. Услугами подвоза регулярно пользуются 72 тысячи кубанских школьников.