Автопарки школ Краснодарского края пополнились 33 новыми автобусами

Школы Краснодарского края получили новые школьные автобусы. Всего в автопарки образовательных учреждений региона было передано 33 новых транспортных средства. Об этом в своих соцсетях рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
«Сегодня школы и интернаты нашего региона получили новогодний подарок от правительства — новые автобусы. В учреждения края отправились 33 новых автобуса отечественной сборки. Они будут доставлять школьников на занятия, возить на экскурсии и фестивали», — сообщила Анна Минькова.
Все автобусы оснащены ремнями безопасности, тахографами и системами навигации ГЛОНАСС. Всего с 2019 года властями было закуплено почти 700 единиц школьного транспорта за счет федеральных, краевых и спонсорских средств. Услугами подвоза регулярно пользуются 72 тысячи кубанских школьников.