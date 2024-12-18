Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах изменится с 20 декабря 2024 года

Ежегодно в комитет подается пакет документов с обоснованием затрат за прошедший период для пересмотра стоимости перевозки пассажиров. После рассмотрения поступивших документов и оценки затрат принимается решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров. Стоимость проезда по регулируемому тарифу может меняться не чаще, чем один раз в год.