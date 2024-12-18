Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах изменится с 20 декабря 2024 года

Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края утвердил регулируемый тариф для муниципального перевозчика, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.
Проезд обойдется в 37 рублей днем и 40 рублей в вечернее время. Это касается только перевозок по регулируемым тарифам — в Хабаровске их осуществляет муниципальное предприятие «ГЭТ». Регулируемый тариф устанавливается для троллейбусного маршрута № 1, 2, 3 и 4 и трамвайных маршрутов № 1, 2, 5.
Ежегодно в комитет подается пакет документов с обоснованием затрат за прошедший период для пересмотра стоимости перевозки пассажиров. После рассмотрения поступивших документов и оценки затрат принимается решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров. Стоимость проезда по регулируемому тарифу может меняться не чаще, чем один раз в год.
— В этом году к росту затрат привело увеличение стоимости электроэнергии, запасных частей, материалов, коммунальных услуг. В августе МУП «ГЭТ» предоставил в комитет документы на увеличение стоимости проезда, — прокомментировал ситуацию начальник управления транспорта Владимир Ощановский.
Также цена проезда увеличится и на нескольких маршрутах общественного транспорта Хабаровска. С 29 декабря на маршрутах № 6, 25, 31 (ООО «Ефимов»), 18, 56 (ООО «Автоэкспресс») стоимость проезда поднимется до 55 рублей. С 3 января 2025 года на маршрутах № 68−2 и № 82−1 (ИП Рябцев С. Н.) проезд тоже подорожает до 55 рублей.
Перевозчики называют повышение тарифа вынужденной мерой, связанной со значительным повышением стоимости транспортных средств, запасных частей, горюче-смазочных материалов, дизельного топлива.