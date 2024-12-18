Мигрантам в Приморье с 2025 года разрешат водить автобусы и троллейбусы

Под ограничением также оказались различного вида перевозки, в частности, такси, морской, воздушный и железнодорожный транспорт, перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем, а также грузовые перевозки и связанная с транспортом вспомогательная деятельность. Кроме того, запрет введен на использование мигрантов в деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности, производстве кокса и нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств и материалов; в обеспечении электрической энергией, газом и паром; в кондиционировании воздуха, а также в коммунальной сфере, касающейся водоотведения и канализации.