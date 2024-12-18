Мигрантам в Приморье с 2025 года разрешат водить автобусы и троллейбусы

В Приморском крае будет снят действовавший с 2020 года запрет на привлечение иностранных граждан на основании патентов в сферу общественного транспорта. Этот вид экономической деятельности исключен из перечня «запрещенных» для мигрантов отраслей, утвержденных постановлением губернатора Олега Кожемяко. Также власти края отказались от идеи запретить иностранным работникам заниматься сбором, обработкой и утилизацией отходов. Ограничения на использование труда мигрантов с 2025 года в регионе коснутся 36 отдельных видов экономической деятельности. В их числе — такси, курьерские службы, образование, водоотведение и канализация, логистика и ряд других направлений, сообщает ИА PrimaMedia.
Губернатор Приморья подписал постановление о запрете с 2025 года использования труда иностранцев, работающих по патентам, в ряде отраслей. Перечень проекта постановления, который в октябре выносили на публичное обсуждение, включал в себя 41 вид экономической деятельности. В итоговый документ вошло 36 позиций.
ИА PrimaMedia обнаружило, что в постановление не вошли виды деятельности, касающиеся работы общественного транспорта.
В частности, это регулярные перевозки пассажиров транспортом в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении.
Отметим, что с 2020 года в Приморье действовал запрет на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси. Исключение составляли только водители арендованных автобусов, задействованных на туристических и экскурсионных маршрутах.
Такой опыт в регионе Олег Кожемяко применил после аналогичного эксперимента в Сахалинской области, которой руководил до Приморья. Эксперты отмечают, что в островном регионе этот подход оказался эффективным, однако во Владивостоке реализовать его в полной мере не удалось из-за «сильного иностранного лобби в транспортной сфере».
«На Сахалине, допустим, губернатор сразу решил эту проблему. Сейчас милое дело приехать на Сахалин, посмотреть, какой там транспорт и водители. Можно сказать, эталон. А здесь не получается это сделать по определенным причинам из-за этого “иностранного лобби”. Насколько я понимаю, очень сильно на транспорте», — отмечает глава «Центра содействия иммиграции в Приморский край» Владислав Звычайный (ранее — начальник УФМС России по Приморскому краю).
Сейчас этот запрет, таким образом, снимается. Впрочем, есть этому и другое объяснение — острый кадровый дефицит по всем направлениям, и в перевозках в том числе. Последние годы в работе общественного транспорта во Владивостоке произошли заметные ухудшения. Система постепенно деградирует, несмотря на обновление автопарка и анонсы различных проектов вроде «легкого метро». Перевозчики это объясняют дефицитом водителей.
О том, что мигрантам разрешат работать в общественном транспорте, Олег Кожемяко заявил во время «прямой линии», которую проводил в ноябре. Губернатор сообщил, что для водителей в Приморье введут спецформу и требования к знаниям для всех водителей общественного транспорта, даже если они будут наняты из другой страны.
«Махнуть можно. И сделать красивый жест — всех убираем. Сможем ли мы это сделать? Нет. Частные компании нанимают тех, кто к ним приходит. Каждый раз выгонять его из автобуса — создавать еще больший коллапс», — сказал Кожемяко.
По словам главы края, отказаться от использования мигрантов в строительстве, в обслуживании, в организации транспортного обслуживания регион не может.
«В Приморье по 100 тысяч мигрантов прибывает по году. Занимать страусиную политику, бросаться лозунгами — это ничего не даст. Они все равно будут проникать на стройки», — добавил он. Для системной работы с иностранцами на всех этапах в структуре правительства решено создать отдельное агентство миграционной политики.
Приморье не откажется от мигрантов в общественном транспорте, но предъявит требования.
Об этом заявил губернатор в процессе «Прямого разговора».
От первоначального варианта проекта постановления опубликованный документ отличается еще одним пунктом. В него не стали включать сбор, обработку и утилизацию отходов; обработку вторичного сырья. На исключении этих видов деятельности настаивала Ассоциация операторов по обращению с ТКО «Чистое Приморье». В противном случае, по мнению президента ассоциации Сергея Лазарева, это решение поставило вопрос о росте коммунальных тарифов.
В итоговый перечень из 36 видов деятельности, по которым для хозяйствующих субъектов вводится в 2025 году запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, попали: образование, здравоохранение, соцобслуживание и уход (сиделки), курьерская деятельность, складирование и хранение, обработка грузов.
Под ограничением также оказались различного вида перевозки, в частности, такси, морской, воздушный и железнодорожный транспорт, перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем, а также грузовые перевозки и связанная с транспортом вспомогательная деятельность. Кроме того, запрет введен на использование мигрантов в деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности, производстве кокса и нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств и материалов; в обеспечении электрической энергией, газом и паром; в кондиционировании воздуха, а также в коммунальной сфере, касающейся водоотведения и канализации.
Согласно документу, хозсубъекты должны в течение месяца со дня вступления постановления в силу привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом.
Напомним, что по трудовым патентам в России работают иностранцы, прибывающие по безвизовому режиму. Это граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия входят в состав Евразийского Экономического Союза, и на основании этого договора гражданам этих стран в РФ патент на работу не нужен.
По данным правоохранительных органов Приморья, в 2024 году в регионе находится 45 тысяч трудовых мигрантов.
Из них 19 тысяч человек прибыли из Узбекистана, 3,6 тысячи — уроженцы Киргизии, 2,7 тысячи граждан переехали в регион из Таджикистана. Из стран дальнего зарубежья наибольшую численность составляют граждане Китая — 11,5 тысячи человек.
В 2023 году в Приморье иностранные граждане оформили более 28 тысяч патентов на работу, что принесло краевому бюджету 1,66 млрд рублей. За 8 месяцев текущего года приобретено более 19 тысяч патентов на общую сумму более 1 млрд рублей. Власти Приморья ожидают, что в 2025 году количество оформленных патентов сохранится на уровне прошлых лет, а налоговые поступления составят не менее 1,5 млрд рублей.
На 2025 год в Приморье повысили стоимость патентов. По сравнению с этим годом она выросла на 28%. Ежемесячный платеж для иностранных граждан с Нового года составит около 11,8 тысячи рублей.