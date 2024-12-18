Курс доллара к гривне поднялся до исторического максимума

Ране украинский Национальный банк направил запрос к банкам, чтобы те предоставили сведения о трансакциях за рубежом по валютным картам, если эти операции превышают сумму в 250 тысяч гривен за месяцы октябрь и ноябрь. Начиная с 1 января 2025 года, банки обязали предоставлять такие отчеты на регулярной основе через каждый месяц.