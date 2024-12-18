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Курс доллара к гривне поднялся до исторического максимума

Курс на среду установлен на уровне 41,82 гривны за доллар.

Источник: Аргументы и факты

Нацбанк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Курс на среду достигает 41,82 гривны за доллар. На прошлой неделе он составлял 41,66 гривны. Предполагается, что в ближайшее время поднятие будет продолжаться. Оно может завершиться на уровне в 42,10 гривны.

«Этот курс правительство заложило в госбюджет 2024-го, так что к позиции регулятора будет сложно придраться», — обратили внимание эксперты, комментируя ситуацию для местных СМИ.

Некоторые аналитики предупреждают о возможном увеличении курса до 42,20−42,30 гривны за доллар. Такой вывод можно сделать на фоне нынешнего темпа девальвации.

Власти Украины при этом до конца 2024 года хотят получить больше гривны за доллар и евро от международных партнеров. Помощь в закрытии социальных платежей и выплат правительству окажет нацбанк страны.

Ране украинский Национальный банк направил запрос к банкам, чтобы те предоставили сведения о трансакциях за рубежом по валютным картам, если эти операции превышают сумму в 250 тысяч гривен за месяцы октябрь и ноябрь. Начиная с 1 января 2025 года, банки обязали предоставлять такие отчеты на регулярной основе через каждый месяц.