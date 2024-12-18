Юрист Бондарь назвал коммунальные платежи, от которых можно отказаться

Как объяснил Бондарь, существует обязательный набор услуг, за которые необходимо платить, включая водоснабжение, тепло и прочие основные коммунальные услуги. Однако, он предупредил жителей о попытках навязывания дополнительных услуг, таких как системы видеонаблюдения или очистка снега, которые требуют согласования на общем собрании жильцов.