Счета арендатора аквапарка из Новосибирска арестованы

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета компании «Белая Сфера-Констракшн», арендатора крупнейшего аквапарка региона. Решение принято по иску компании «ВДТ Строй», бывшего владельца здания, находящейся в процессе банкротства.
Сумма задолженности арендатора составляет 177,4 миллиона рублей, из которых свыше 164 миллионов — это неуплаченная аренда, а еще 12,6 миллиона рублей — неосновательное обогащение.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на 7,5 лет осудили женщину, пытавшуюся продавать наркотики.