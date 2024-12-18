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Счета арендатора аквапарка из Новосибирска арестованы

В Новосибирске арестовали счета арендатора новосибирского аквапарка.

Источник: AP 2024

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета компании «Белая Сфера-Констракшн», арендатора крупнейшего аквапарка региона. Решение принято по иску компании «ВДТ Строй», бывшего владельца здания, находящейся в процессе банкротства.

Сумма задолженности арендатора составляет 177,4 миллиона рублей, из которых свыше 164 миллионов — это неуплаченная аренда, а еще 12,6 миллиона рублей — неосновательное обогащение.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на 7,5 лет осудили женщину, пытавшуюся продавать наркотики.