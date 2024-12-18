В Челябинской области в выдаче автокредитов произошел обвал

Действия регулятора не могли не сказаться на рынке автокредитов по всей стране. Как считают эксперты, рынок стали покидать наиболее закредитованные заемщики, которым начали отказывать банки в получении займов. Не могло сказаться на рынке автокредитов и подорожание автомобилей, вызванное увеличением утильсбора. Как результат в целом по стране в ноябре количество выданных автокредитов в ноябре упало в сравнении с октябрем на 30,4%.
Что касается Челябинской области, то здесь падение оказалось еще глубже — минус 32,7%. В ноябре южноуральцам было выдано всего 2,35 тыс. автозаймов, тогда как месяцем ранее их было на 860 единиц больше.
По итогам ноября Челябинская область занимает 11 место в стране по количеству выданных автокредитов. Из регионов Уральского федерального округа в этом вопросе ее чуть-чуть обгоняет Свердловская область, где было выдано 2,39 автозаймов (минус 34,8% по сравнению с октябрем).