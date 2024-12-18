В Челябинской области в выдаче автокредитов произошел обвал

Действия регулятора не могли не сказаться на рынке автокредитов по всей стране. Как считают эксперты, рынок стали покидать наиболее закредитованные заемщики, которым начали отказывать банки в получении займов. Не могло сказаться на рынке автокредитов и подорожание автомобилей, вызванное увеличением утильсбора. Как результат в целом по стране в ноябре количество выданных автокредитов в ноябре упало в сравнении с октябрем на 30,4%.