Устройство по плавке снега установят в Екатеринбурге

Об этом во время прямой линии сообщил глава города Алексей Орлов.
«Мы изучили опыт работы такого пункта по плавке снега в Уфе. Очень интересная установка, — сказал Алексей Орлов. — Это не дешевая установка, но мы этот проект реализуем».
По словам Алексей Орлова, для установки такого пункта необходима канализация, чтобы сбрасывать стоки. Пункт плавки снега позволит не везти его на полигоны.
Разговоры о необходимости снегоплавильных пунктов для Екатеринбурга ведутся уже несколько лет.
В начале текущего года «МК-Урал» писал, что в Екатеринбурге намерены установить снегоплавильные пункты, которые позволят не вывозить снег на полигоны.
Снегоплавильные пункты могут появиться на всей территории города. Такие предприятия относятся к IV группе опасности. Они не представляют угрозы, а санитарная зона вокруг них составляет всего 100 метров.