По 50 новых трамваев и троллейбусов прибудут в Екатеринбург

За несколько лет в Екатеринбург прибыли в общей сложности 50 новых троллейбусов с автономным ходом. В следующем будут поставлены еще 50. Благодаря этому будет обновлена почти половина троллейбусного парка города. Сейчас в городе более 200 единиц данного вида транспорта.