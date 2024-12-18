По 50 новых трамваев и троллейбусов прибудут в Екатеринбург

Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
За несколько лет в Екатеринбург прибыли в общей сложности 50 новых троллейбусов с автономным ходом. В следующем будут поставлены еще 50. Благодаря этому будет обновлена почти половина троллейбусного парка города. Сейчас в городе более 200 единиц данного вида транспорта.
«Старые троллейбусы списываются, — сказал Алексей Орлов, отвечая на вопрос о судьбе замененных троллейбусов, которым уже более 30 лет. — У них пробег составляет 500 тысяч километров».
Также обновляется трамвайный парк, который насчитывает более 400 единиц, средний возраст которых составляет более 40 лет. В следующем году планируется приобрести 15 трехсекционных трамваев. В течение года должны объявить конкурс на поставку еще 35 трамваев.
Также Алексей Орлов напомнил, что с 2020 года в Екатеринбург было закуплено 190 новых автобусов.
«МК-Урал» в начале декабря писал, что в Екатеринбург поступили уже 14 новых троллейбусов, произведенных в Челябинске.
Техника выйдет на линию в следующем году, до этого ей необходимо пройти обкатку и регистрацию.