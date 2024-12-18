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Скорость по объездной дороге Алушты составит 100 км/ч

Работы по ремонту объезда Алушты продолжаются.

На сегодня строительная готовность достигла 37%.

Сейчас в работах задействовано 18 инженерно-технических работников, 85 рабочих и 162 единицы строительной техники. В активной фазе — земляные работы, обустройство дорожной одежды и переустройство коммуникаций.

Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч — в горной местности.

Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты и будет достроена к концу 2026 года, сообщает пресс-служба «ВАД».