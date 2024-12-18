Скорость по объездной дороге Алушты составит 100 км/ч

На сегодня строительная готовность достигла 37%.
Сейчас в работах задействовано 18 инженерно-технических работников, 85 рабочих и 162 единицы строительной техники. В активной фазе — земляные работы, обустройство дорожной одежды и переустройство коммуникаций.
Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч — в горной местности.
Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты и будет достроена к концу 2026 года, сообщает пресс-служба «ВАД».