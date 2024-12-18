Будем «сшивать» Хабаровский край через авиаперелёты — Демешин

В Хабаровском крае парк малой авиации пополнят новые самолёты, а к перевозкам в отдалённые территории нашего региона привлекут дополнительные авиакомпании. Такие важные для увеличения полётной программы решения прозвучали на заседании президиума регионального правительства, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Демешина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов сообщил, что в регионе осуществляются авиаперевозки по 15 маршрутам, протяжённость которых составляет от 125 до 1 360 км. За 11 месяцев 2024 года было перевезено 93,7 тысячи пассажиров регулярными рейсами.
В этом году запланировано 1806 рейсов в рамках программы перевозок на местных воздушных линиях края. По обращениям жителей в 2025 году планируется увеличить количество рейсов ещё на 255 — до 2061. Это коснётся таких популярных направлений, как Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан и других населённых пунктов края.
Министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов отметил, что рассматривается возможность привлечения авиакомпании «Ангара», которая имеет в своём парке необходимые самолёты Ан-24, для выполнения полётов в Охотск в пиковый период с мая по октябрь в дополнение к текущей программе.
В следующем году планируется запустить воздушное судно вместимостью 70 пассажирских мест по направлению Хабаровск — Советская Гавань. Это в два раза больше, чем сейчас.
Совместно с главами районов прорабатывается вопрос организации вертолётных перевозок в труднодоступные населённые пункты. С середины 2025 года новые маршруты свяжут Хабаровск с Сукпаем, Арсеньевом, Комсомольск-на-Амуре — с селом имени Полины Осипенко, Бриаканом, Циммермановкой, Де-Кастри, Софийском, Мариинским, Николаевск-на-Амуре — с Сусанино и Лазаревым. Частота рейсов составит от двух в неделю до двух в месяц.
В регионе реализуются программы по авиаперевозкам за счёт средств краевого бюджета по льготным тарифам для жителей северных районов края, а также по специальным тарифам для граждан молодого и пожилого возраста. Субсидия из краевого бюджета на эти цели в этом году составила более 230 миллионов рублей. Благодаря субсидиям авиатарифы в Хабаровском крае не увеличивались с 2017 года.
Дмитрий Демешин отметил, что перед профильным ведомством стоит задача по приобретению дополнительных воздушных судов.
— Мы обещали населению ещё летом и пока не реализовали обещания о приобретении двух самолётов. Более того, нам нужно заказывать ещё воздушные суда, чтобы «сшивать» удалённые территории, — заявил Дмитрий Демешин.
В 2025 году планируется пополнить парк воздушных судов авиакомпании «Хабаровские авиалинии» двумя самолётами Ан-24.
— Сейчас мы завершаем оценку стоимости судов, чтобы выйти на совет директоров и принять решение об их приобретении, — рассказал глава краевого Минтранса Константин Кравцов.
В ходе совещания Дмитрий Демешин продемонстрировал нулевую терпимость к нарушению чиновниками своих обещаний перед людьми. Так, еще этим летом жителям труднодоступных районов были обещаны два новых самолета, чтобы улучшить сообщение с большой землей. Но эти обещания так и не были выполнены. Губернатор обозначил, что не только в курсе возникшей проблемы, но и дал четкий срок на покупку самолетов. Кроме того, краевое правительство должно проработать вопрос приобретения дополнительных самолетов. Ведь только с дополнительной техникой удастся наладить стабильное авиасообщение по всему краю.
Также на президиуме краевого правительства обсудили развитие аэропортовой инфраструктуры. В 2025 году планируется сдача международного терминала аэропорта Хабаровск (Новый). Однако есть риск сдвига срока из-за того, что аттестацию программно-технических комплексов можно провести только с наступлением тёплого времени года.
Губернатор Дмитрий Демешин напомнил, что премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, который посещал Хабаровск летом, поручил ввести международный терминал в срок — в марте 2025 года. Глава региона потребовал от профильного заместителя председателя Ирины Горбачёвой и краевого Минтранса усилить работу по взаимодействию со всеми профильными структурами, чтобы запустить терминал весной.