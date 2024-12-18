Будем «сшивать» Хабаровский край через авиаперелёты — Демешин

В ходе совещания Дмитрий Демешин продемонстрировал нулевую терпимость к нарушению чиновниками своих обещаний перед людьми. Так, еще этим летом жителям труднодоступных районов были обещаны два новых самолета, чтобы улучшить сообщение с большой землей. Но эти обещания так и не были выполнены. Губернатор обозначил, что не только в курсе возникшей проблемы, но и дал четкий срок на покупку самолетов. Кроме того, краевое правительство должно проработать вопрос приобретения дополнительных самолетов. Ведь только с дополнительной техникой удастся наладить стабильное авиасообщение по всему краю.