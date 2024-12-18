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У волгоградского предпринимателя арестовали 609 пачек сигарет

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области контролирует оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

В текущем году специалисты ведомства провели 95 надзорных мероприятий, в ходе которых в 80% случаев зафиксировали нарушения законодательства.

Так, в отношении волгоградского ИП, реализующего табачную продукцию, был выявлен индикатор риска «продажа табачной, никотиносодержащей продукции с повторным кодом маркировки в объеме 5% от среднего с проверкой разрешительного режима продажи в течение 1 календарного месяца».

Установлено, что предприниматель реализует табачную продукцию с указанием кодов маркировки, которая ранее была выведена из оборота. Всего было проинспектировано 700 пачек табачной продукции, из них 20 пачек находились в системе со статусом «выбыл из оборота». Также 609 пачек указанной продукции были без нанесенных на потребительскую упаковку средств идентификации Data matrix.

Специалисты арестовали продукцию в количестве 629 пачек.

Кроме того, предприниматель реализовывал табачную продукцию в пределах расстояния 100 м от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг (дошкольного общеобразовательного учреждения).

Возбуждено дело об административном правонарушении.