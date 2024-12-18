У волгоградского предпринимателя арестовали 609 пачек сигарет

Установлено, что предприниматель реализует табачную продукцию с указанием кодов маркировки, которая ранее была выведена из оборота. Всего было проинспектировано 700 пачек табачной продукции, из них 20 пачек находились в системе со статусом «выбыл из оборота». Также 609 пачек указанной продукции были без нанесенных на потребительскую упаковку средств идентификации Data matrix.