Снижение инфляции отмечается в Казахстане

По предварительной оценке, рост ВВП по итогам 11 месяцев т.г. составил 4,4%, который преимущественно обеспечен развитием ненефтяного сектора. Более 70% роста экономики сложилось за счет обрабатывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства и строительства. В разрезе отраслей наблюдается следующая динамика: в сельском хозяйстве отмечен рост валового выпуска продукции на 13,4%, что является наивысшим показателем с 2011 года; в строительстве — 10,3%; в торговле — 8,2%; услугах транспорта — 8,1%; связи — 5,3%; обрабатывающей промышленности — 5,3%. В целом, за указанный период производство отечественных товаров выросло на 5%, оказанные услуги — на 4,5%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1% и достиг 15,8 трлн тенге.