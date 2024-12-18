Число резидентов в ОЭЗ «Ростовская» до конца года увеличится до восьми

— Не только проекты, включенные в «губернаторскую сотню», но и другие проекты, имеющие большое социально-экономическое значение для региона, социально-ответственные предприниматели, которые работают не просто над расширением производственного потенциала, но и потенциала области, людей, которые здесь живут и работают, будут пользоваться нашим особым вниманием, находиться на сопровождении правительства области, — подчеркнул Юрий Слюсарь.