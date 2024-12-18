Число резидентов в ОЭЗ «Ростовская» до конца года увеличится до восьми

Глава региона побывал на объектах компании «Бонум», одного из первых резидентов ОЭЗ. Дочерние предприятия компании «Бонум Танкерс» и «Бонум Траст» реализуют в особой экономической зоне два проекта по выпуску прицепной техники для промышленности и сельского хозяйства. На площади более 34 тысяч кв.м создано 1300 рабочих мест, уже выпущено более 5300 единиц техники. По информации руководства компании, объем производства на площадке ОЭЗ будет расти.
На территории ОЭЗ «Ростовская» Юрий Слюсарь ознакомился с работой по расширению мощностей для приема новых резидентов. Пять производственных корпусов площадью почти 1500 кв.м каждый уже построены. На сегодня подписано шесть соглашений с резидентами, до конца года планируется заключить еще два.
В 2025 году на территории ОЭЗ планируется продолжить развитие инфраструктуры, построить и ввести в строй еще шесть корпусов. Готовые площадки значительно ускоряют запуск бизнеса.
Особая экономическая зона «Ростовская» является важным конкурентным преимуществом Ростовской области для привлечения инвесторов, отметил глава региона, открывая заседание совета по инвестициям.
— Сейчас в регионе реализуется свыше 680 проектов на сумму более 860 млрд рублей. Для инвесторов в Ростовской области сохранены все механизмы господдержки — налоговые льготы, инфраструктурные субсидии, субсидирование процентной ставки, инвестиционный налоговый вычет. Этими мерами мы не ограничимся, нужно создавать новые. Правительство Ростовской области продолжит адресно работать с каждым инвестором, — сказал врио губернатора.
Члены совета рассмотрели предложения по включению новых объектов в областной перечень «100 губернаторских инвестпроектов».
Компания «Агропрайм» заявила о строительстве маслоэкстракционного завода стоимостью 4,1 млрд рублей в Неклиновском районе.
«Дон-Металл» в Каменске-Шахтинском реализует проект металлургического завода по выпуску горячекатаной арматуры объемом инвестиций 3,44 млрд рублей.
В расширение швейного производства спецодежды компания «Булава» инвестирует 250 млн рублей.
«Робоавиа» в Аксайском районе инициирует создание производства беспилотных летательных аппаратов объемом инвестиций свыше 752 млн рублей.
Все предложения были поддержаны советом, и инвестпроекты на общую сумму свыше 8,5 млрд рублей включены в областной перечень.
— Не только проекты, включенные в «губернаторскую сотню», но и другие проекты, имеющие большое социально-экономическое значение для региона, социально-ответственные предприниматели, которые работают не просто над расширением производственного потенциала, но и потенциала области, людей, которые здесь живут и работают, будут пользоваться нашим особым вниманием, находиться на сопровождении правительства области, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.