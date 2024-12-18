Таллахасси
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько газа добыто в Казахстане

Нефтегазовые компании Казахстана увеличили объем производства газа.

АСТАНА, 18 дек — Sputnik. В Казахстане в январе-ноябре 2024 года было добыто 53,8 млрд. м3 газа, что выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

«Согласно уточненным данным Ситуационно-аналитического центра ТЭК, за отчетный период было добыто 53,8 млрд. кубометров газа, или 100,2% к аналогичному периоду прошлого года (53,7 млрд. кубометров)», — отмечено в сообщении.

При этом с начала года было экспортировано 5,4 млрд. кубометров товарного газа, что составляет 101,9% к аналогичному периоду прошлого года (5,3 млрд. кубометров).

Объем внутреннего потребления товарного газа составил 18,2 млрд. кубометров, данный показатель выполнен на 109% к аналогичному периоду прошлого года (16,7 млрд. кубометров).

Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 2,75 млн. тонн, что составляет 103% к аналогичному периоду прошлого года (2,67 млн. тонн).

В целом, 11 заводов Казахстана производят сжиженный газ для внутреннего рынка в штатном, плановом режиме.

Объем транзита газа за отчетный период на территории страны составил 63,9 млрд. кубометров, что составляет 121,3% к аналогичному периоду прошлого года (52,7 млрд. кубометров).