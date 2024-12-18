Сколько газа добыто в Казахстане

АСТАНА, 18 дек — Sputnik. В Казахстане в январе-ноябре 2024 года было добыто 53,8 млрд. м3 газа, что выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.
«Согласно уточненным данным Ситуационно-аналитического центра ТЭК, за отчетный период было добыто 53,8 млрд. кубометров газа, или 100,2% к аналогичному периоду прошлого года (53,7 млрд. кубометров)», — отмечено в сообщении.
При этом с начала года было экспортировано 5,4 млрд. кубометров товарного газа, что составляет 101,9% к аналогичному периоду прошлого года (5,3 млрд. кубометров).
Объем внутреннего потребления товарного газа составил 18,2 млрд. кубометров, данный показатель выполнен на 109% к аналогичному периоду прошлого года (16,7 млрд. кубометров).
Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 2,75 млн. тонн, что составляет 103% к аналогичному периоду прошлого года (2,67 млн. тонн).
В целом, 11 заводов Казахстана производят сжиженный газ для внутреннего рынка в штатном, плановом режиме.
Объем транзита газа за отчетный период на территории страны составил 63,9 млрд. кубометров, что составляет 121,3% к аналогичному периоду прошлого года (52,7 млрд. кубометров).