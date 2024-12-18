Две новые станции построят в Дзержинской линии метро Новосибирска

Кудрявцев отметил, что в ближайших планах — продолжение разработки проекта Дзержинской линии. Город получит 350 миллионов рублей из областного бюджета на проектирование этой важной инфраструктуры. В рамках развития ветки предстоит подготовить необходимую документацию и построить второй перегонный тоннель между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива». Также запланировано строительство электродепо «Волочаевское» и двух новых станций — «Гусинобродской» и «Молодежной».