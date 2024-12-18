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Две новые станции построят в Дзержинской линии метро Новосибирска

В рамках развития ветки предстоит построить второй перегонный тоннель между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива».

Источник: Om1 Новосибирск

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поделился важными новостями о проектировании Дзержинской линии метро. В своем Telegram-канале он сообщил, что после подписания меморандума о взаимопонимании с «Минскметропроект» состоялись рабочие встречи, включая выезды на места будущего строительства объектов метрополитена. Специалисты активно обсуждали изыскательскую работу, разработку проекта планировки территории и градостроительный план земельного участка для нового депо.

Кудрявцев отметил, что в ближайших планах — продолжение разработки проекта Дзержинской линии. Город получит 350 миллионов рублей из областного бюджета на проектирование этой важной инфраструктуры. В рамках развития ветки предстоит подготовить необходимую документацию и построить второй перегонный тоннель между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива». Также запланировано строительство электродепо «Волочаевское» и двух новых станций — «Гусинобродской» и «Молодежной».