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Ростовчан предупредили о росте пенсии одной категории россиян

Депутат Бессараб сообщила, что пенсия по старости вырастет почти до 25 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме анонсировали рост пенсии одной категории россиян. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

По словам спикера, пенсия по старости для неработающих россиян увеличится до 25 тысяч рублей в следующем году. Для получения выплат необходимо иметь 15 лет стажа и 30 баллов индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Депутат посоветовала с началом трудовой деятельности формировать пенсионные сбережения. Эксперт также указала, что сегодня в России низкая безработица и высокая потребность в кадрах.