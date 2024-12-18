В Екатеринбурге переломилась ситуация с водителями общественного транспорта

В Екатеринбурге наблюдается положительная тенденция в ситуации с кадрами в сфере общественного транспорта. Такое заявление сделал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
— Переход на новую систему оплаты транспортной работы позволил достичь первых результатов по кадровому обеспечению. Впервые за многие-многие годы прекратился отток кадров с ЕМУП «Гортранс», — заявил Алексей Орлов.
По словам главы города, благодаря переходу на брутто-контракты, в ноябре 2024 года пришедших на работу в «Гортранс» было больше, чем уволившихся. Он считает, что также свою роль в изменении ситуации с кадрами увеличение заработной платы водителей сперва на 10%, а позже на 30%. В феврале 2025 года, анонсировал мэр, зарплату поднимут еще на 30% водителям, кондукторам, техникам — то есть всему составу, не являющемуся руководящим.
Напомним, брутто-контракты — это система оплаты работы общественного транспорта, которая предполагает оплату каждого пройденного километра из городского бюджета.