В Екатеринбурге переломилась ситуация с водителями общественного транспорта

По словам главы города, благодаря переходу на брутто-контракты, в ноябре 2024 года пришедших на работу в «Гортранс» было больше, чем уволившихся. Он считает, что также свою роль в изменении ситуации с кадрами увеличение заработной платы водителей сперва на 10%, а позже на 30%. В феврале 2025 года, анонсировал мэр, зарплату поднимут еще на 30% водителям, кондукторам, техникам — то есть всему составу, не являющемуся руководящим.