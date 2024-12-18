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До и после: новую транспортную развязку под Волгоградом показали с высоты

Накануне губернатор Андрей Бочаров торжественно открыл движение по первому этапу третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

Ключевой объект транспортно-логистического коридора «Север — Юг» сняли с высоты птичьего полета.

Строительство участка нового комплекса продолжалось 5 лет. В администрации региона показали, как объект выглядел в разные годы сверху.

Напомним, накануне символическую табличку с надписью «Движение открыто» перевернули губернатор Андрей Бочаров и почетный строитель РФ, заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов, который стоял у истоков проекта.

На втором этапе предстоит построить еще 9,7 км. Под Волгоградом возведут шесть мостов и десять водопропускных труб.

Напомним, Волгоградская область — важный транспортный узел России. Опорный регион коридора «Север — Юг» связывает Казахстан и другие субъекты РФ со странами Каспийского бассейна.