Рабочие «Казахмыса» вышли на забастовку

«На Южно-Жезказганском руднике работники третьей смены обозначили вопросы повышения заработной платы в 2 раза. С работниками разъяснительную работу провели генеральный директор ТОО “Корпорация Казахмыс” и представители профсоюзных организаций. В ходе встречи они отметили, что минимальная заработная плата в ПО “Жезказганцветмет” составляет 363 000 тенге (уборщик помещений РМСУ), медианная — 650 000 тенге, в то время как медианная зарплата по области Улытау составляет 404 105 тенге, а в целом по Казахстану в 2 раза меньше и составляет 285 677 тенге. При этом “Корпорация Казахмыс” ранее анонсировала повышение заработной платы с января 2025 года. Индексация будет произведена на уровень инфляции, официально установленный Бюро национальной статистики РК за 2024 год. При повышении заработной платы на 8,5% средняя заработная плата по корпорации вырастет до 822 000 тенге (в 2024 году — 730 431 тенге), а для работников подземных профессий — до 1 303 000 тенге (в 2024 году — 1 202 000 тенге)», — заявляет администрация компании в сообщении на официальном сайте корпорации.