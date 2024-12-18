Рабочие «Казахмыса» вышли на забастовку

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. В Сатпаеве (область Улытау) около двухсот рабочих шахты № 65 рудника «Южно-Казахстанский» медной корпорации «Казахмыс» вышли на акцию протеста. Их главным требованием является повышение заработной платы на сто процентов от нынешней суммы.
Как сообщили корреспонденту Sputnik источники в Федерации профсоюзов Казахстана, требования рабочих менялись в течение дня: сначала звучало требование о повышении зарплаты на 30%, к концу дня 17 декабря — уже на 100%.
«На Южно-Жезказганском руднике работники третьей смены обозначили вопросы повышения заработной платы в 2 раза. С работниками разъяснительную работу провели генеральный директор ТОО “Корпорация Казахмыс” и представители профсоюзных организаций. В ходе встречи они отметили, что минимальная заработная плата в ПО “Жезказганцветмет” составляет 363 000 тенге (уборщик помещений РМСУ), медианная — 650 000 тенге, в то время как медианная зарплата по области Улытау составляет 404 105 тенге, а в целом по Казахстану в 2 раза меньше и составляет 285 677 тенге. При этом “Корпорация Казахмыс” ранее анонсировала повышение заработной платы с января 2025 года. Индексация будет произведена на уровень инфляции, официально установленный Бюро национальной статистики РК за 2024 год. При повышении заработной платы на 8,5% средняя заработная плата по корпорации вырастет до 822 000 тенге (в 2024 году — 730 431 тенге), а для работников подземных профессий — до 1 303 000 тенге (в 2024 году — 1 202 000 тенге)», — заявляет администрация компании в сообщении на официальном сайте корпорации.
Указано, что ТОО «Корпорация Казахмыс» ежегодно повышает заработные платы с 2020 года.
«За этот период средний уровень зарплат увеличился на 151% — с 326 196 тенге в 2020 году до текущих прогнозов на 2025 год, что соответствует росту в 2,5 раза. При этом разница с показателями средней заработной платы области Улытау (515 543 тенге) составляет 59%, а с республиканским показателем (390 328 тенге) — 110%», — отмечено в сообщении.
В компании выразили опасение, что дальнейшее резкое увеличение зарплат создаст еще больший разрыв с заработной платой области Улытау и в целом в отрасли, что «приведет к неконкурентности и консервации ряда рудников компании».
Особое внимание рабочих обратили на то, что в дополнение к повышению заработной платы, с 2025 года вступит в силу новый Коллективный договор. В рамках договора предусмотрены:
- увеличение материальной помощи и компенсаций;
- дополнительные льготы для родителей детей с особенностями развития;
- расширение программ детского отдыха;
- охват всех сотрудников добровольным медицинским страхованием. (в текущий момент предоставляется только работникам во вредных условиях труда).
Помимо улучшения труда для своих работников Компания проводит значительные инвестиции в городскую инфраструктуру Сатпаева и Жезказгана: в период с 2023 по 2024 год вложено более 30 млрд тенге в более чем 10 объектов региона.
Примечательно, что 30 ноября 2017 года в конфликт между сотрудниками шахты № 65 Южно-Жезказганского рудника и руководством ТОО «Корпорация “Казахмыс” также вылился в многодневную забастовку, по итогам которой руководство корпорации повысило зарплату работникам на 100%.