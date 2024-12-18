«Губернаторскую сотню» пополнили четыре инвестпроекта в Ростовской области

«Не только проекты, включенные в “губернаторскую сотню”, но и другие проекты, имеющие большое социально-экономическое значение для региона, социально ответственные предприниматели, которые работают не просто над расширением производственного потенциала, но и потенциала области, людей, которые здесь живут и работают, будут пользоваться нашим особым вниманием, находиться на сопровождении правительства области», — заявил Юрий Слюсарь.