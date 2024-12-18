«Губернаторскую сотню» пополнили четыре инвестпроекта в Ростовской области

Заседание прошло на площадке особой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске.
Так, в областной инвестиционный перечень включен проект строительства маслоэкстракционного завода «Троицкий» в Неклиновском районе. Инвестор, компания «Агропрайм», вкладывает в его реализацию 4,1 млрд рублей.
Компания «Дон-металл» строит в Каменске металлургический завод по выпуску горячекатаной арматуры. Стоимость объекта — 3,4 млрд рублей.
В расширение швейного производства спецодежды компания «Булава» инвестирует 250 млн рублей.
«Робоавиа» в Аксайском районе инициирует создание производства беспилотных летательных аппаратов с объемом инвестиций 752 млн рублей.
Все предложения были поддержаны советом.
«Не только проекты, включенные в “губернаторскую сотню”, но и другие проекты, имеющие большое социально-экономическое значение для региона, социально ответственные предприниматели, которые работают не просто над расширением производственного потенциала, но и потенциала области, людей, которые здесь живут и работают, будут пользоваться нашим особым вниманием, находиться на сопровождении правительства области», — заявил Юрий Слюсарь.