Пригородным волгоградским маршрутам подарили полгода

У жителей пригородных территорий свои резоны. «Моя мама пенсионерка, ей 73 года, состоит на учёте в кардиоцентре, — рассказывает волжанка Любовь Суханова. — Всегда добиралась туда с 30-го микрорайона Волжского на маршрутке № 260 без пересадок, и таких людей очень много. Племянник — студент ВолГУ, его тоже выручает 260-я. Мне подходит, чтобы добираться на работу, только маршрут 159-й из Волжского, без него мне придётся с двумя пересадками ездить. Это какое-то издевательство со стороны транспортного ведомства!».