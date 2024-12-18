Пригородным волгоградским маршрутам подарили полгода

На радость тысячам пассажиров в очередной раз власти решили отложить глобальный эксперимент с изменением транспортной схемы. И это стало своего рода подарком к Новому году для жителей Волжского, Краснослободска, Городищенского, Среднеахтубинского и Светлоярского районов.
Больной вопрос.
Напомним — речь идёт об узловых для вышеназванных территорий маршрутах № 123 т, 159, 160, 260, 110, 149 т, 149 2 т, 246 и 174. Они соединяют пригороды со столицей области и позволяют относительно быстро, без пересадок и переплат добираться до нужной точки в Волгограде. Эти маршрутки — настоящее спасение для всех, кто работает или учится в Волгограде. Добавьте к этому пациентов и беременных женщин — ряд маршрутов ведёт в кардиоцентр и перинатальный центр в Советском районе Волгограда.
Всем этим пассажирам грозила пересадка на ещё не созданных транспортных узлах в Волгограде, что означало потерю времени, сил и дополнительные финансовые затраты. Реформу должны были начать 16 декабря, но опять отложили.
«Мы решили продлить работу маршрутов по прежней схеме до лета 2025 г. в связи с тем, что требуется дополнительная проработка этого вопроса, — объяснил на целевой пресс-конференции зампредседателя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Владимир Медведев. — В Российском университете транспорта готовят для нас программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской агломерации. Надо изучить этот документ, ещё раз взвесить все решения, учесть интересы перевозчиков и в первую очередь — пассажиров».
«Даже сейчас в условиях, когда подвижной состав муниципальных транспортных предприятий постоянно обновляется, пока не удаётся обеспечить заявленный интервал движения автобусов в Волгограде, — замечает председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев. — Изменения необходимы, но они должны привести к улучшению качества жизни населения».
«Это какое-то издевательство».
Тем не менее в облтрансе категорически убеждены, что схему пригородных маршруток надо менять. При этом в Волгограде планируется создать пять транспортно-пересадочных узлов, где будут пересекаться пути общественного транспорта: пригородных поездов, автобусов, троллейбусов, электробусов, скоростного или обычного трамвая.
В качестве подобных ТПУ называют разворотное кольцо у школы № 3 на пр. Ленина (ТЗР), железнодорожный и автовокзалы, площадку у бывшего магазина «Современник» на въезде в Центральный район и у киноцентра «Юбилейный» в Красноармейском районе.
«Пригородные маршруты будут интегрированы в систему безналичной оплаты транспортной картой “Волна” с вероятностью внедрения беспересадочных тарифных программ, — полагает зам. руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. — Надеюсь, мы сможем выйти с частными перевозчиками на заключение долгосрочных контрактов, что позволит предпринимателям своевременно обновлять подвижной состав. Также мы планируем закупить 50 автобусов, из которых 35 будут автобусы средней вместимости, и пустить их по наиболее напряжённым, но не магистральным городским маршрутам».
У жителей пригородных территорий свои резоны. «Моя мама пенсионерка, ей 73 года, состоит на учёте в кардиоцентре, — рассказывает волжанка Любовь Суханова. — Всегда добиралась туда с 30-го микрорайона Волжского на маршрутке № 260 без пересадок, и таких людей очень много. Племянник — студент ВолГУ, его тоже выручает 260-я. Мне подходит, чтобы добираться на работу, только маршрут 159-й из Волжского, без него мне придётся с двумя пересадками ездить. Это какое-то издевательство со стороны транспортного ведомства!».
По примерным оценкам перевозчиков, ежедневно на подлежащих реформированию маршрутках перевозят более 7000 человек, так что вопрос стоит серьёзный.
Тем временем стало известно, что проезд на маршрутке № 260 Волжский — Волгоград подорожал на 20−30 ₽ в зависимости от расстояния. Перевозчики объясняют — это произошло в том числе из-за рисков сокращения маршрута. Получается, транспортная реформа ещё не реализована, а негативные моменты от неё уже проявились.