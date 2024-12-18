И эти люди учат нас экономить: В Молдове из-за бешеных цен потребление газа снизилось на треть

По данным НАРЭ, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объём поставленного потребителям природного газа в стране сократился на 377,4 млн кубометров, или на 30,8%. В 2023 году, по сравнению с 2021 годом, потребление газа уменьшилось на 522 млн кубометров (42,6%), а по сравнению с 2022 годом — на 144,9 млн кубометров (17,1%).