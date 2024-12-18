В Ростове-на-Дону отстранили от эксплуатации чехословацкие трамваи Tatra

В донской столице отстранили от эксплуатации 35-летние чехословацкие трамвайные вагоны Tatra T6B5SU. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт». Уточняется, что машины не списывают, а консервируют.
Называются две основных причины решения об отстранении. Первая — сложности с поставкой необходимых запчастей. Вторая — вложения в вагоны «КТМ-19» 2004−2008 годов выпуска. В частности, шесть млн рублей в депо направили на восстановление тормозных систем.
Несколько последних лет на балансе трамвайного депо в Ростове были семь трамвайных вагонов Tatra. С начала 2024 года они начали выезжать на линию нерегулярно. При этом в соседнем Краснодаре эксплуатируются 80 чехословацких вагонов более старой модели Tatra T3SU. В Таганроге вагон Tatra T3SU используется в качестве экскурсионного.