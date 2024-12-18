В Ростове-на-Дону отстранили от эксплуатации чехословацкие трамваи Tatra

Несколько последних лет на балансе трамвайного депо в Ростове были семь трамвайных вагонов Tatra. С начала 2024 года они начали выезжать на линию нерегулярно. При этом в соседнем Краснодаре эксплуатируются 80 чехословацких вагонов более старой модели Tatra T3SU. В Таганроге вагон Tatra T3SU используется в качестве экскурсионного.