Новогодний отдых в Турции выйдет на треть дешевле Сочи

«Разница в цене между самыми дешевым новогодним туром “все включено” с перелетом в Сочи или Анапу на четыре ночи и самым дешевым туром в Анталью на шесть ночей составляет почти 30%. А если посчитать цену суток в туре, то и больше», — рассказали в АТОР.