Новогодний отдых в Турции выйдет на треть дешевле Сочи

Новогоднее путешествие в Турцию обойдется на 30% дешевле, чем в Сочи или Анапу. Речь идет о туре с проживанием в отеле по системе «все включено», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Разница в цене между самыми дешевым новогодним туром “все включено” с перелетом в Сочи или Анапу на четыре ночи и самым дешевым туром в Анталью на шесть ночей составляет почти 30%. А если посчитать цену суток в туре, то и больше», — рассказали в АТОР.
Для сравнения, отдых на Новый год в Сочи в четырехзвездочным отеле с трехразовым питанием и перелетом обойдется в один миллион 164 тысячи рублей на двоих. А тур на шесть ночей в пятизвездочной отель турецкого Белека с системой «все включено» стоит от 599 тысяч рублей на двоих.
Туроператоры отмечают, что all inclusive наиболее популярен у россиян в период праздников. Больше всего отелей в России, работающих по данной системе круглый год, расположено в Сочи и Анапе.