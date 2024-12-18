Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала

По словам Аксенова, для преодоления дефицита воды, возникающего в засушливые периоды на Южном берегу Крыма, предусмотрен ряд локальных мер. В их числе — строительство Мартовского и Счастливенского водохранилищ, проектирование которых начнется в 2025 году на 9 млн и 8 млн кубометров соответственно.