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Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Общий объем заполнения водохранилищ Крыма на сегодняшний день составляет почти 150 миллионов кубометров. Засуха Крыму не угрожает. На ближайшие полтора-два года проблемы с обеспечение водой даже при отсутствии осадков не грозят».

сказал он

По словам Аксенова, для преодоления дефицита воды, возникающего в засушливые периоды на Южном берегу Крыма, предусмотрен ряд локальных мер. В их числе — строительство Мартовского и Счастливенского водохранилищ, проектирование которых начнется в 2025 году на 9 млн и 8 млн кубометров соответственно.

«Сроки их строительства мы, скорее всего, будем сдвигать влево. Оно планово начнется в 2028 году, деньги предусмотрены национальным проектом. Это будет стоить около 40 миллиардов рублей», — уточнил глава РК.

Кроме того, планируется строительство Солнечногорского водохранилища емкостью около 10 миллионов кубометров.

Аксенов также сообщил, что на данный момент более 30 сел в Крыму получают воду путем подвоза.

Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.

Разрушение Каховской ГЭС привело к прекращению поступления днепровской воды в Крым и обмелению Северо-Крымского канала.

По данным властей Крыма, несмотря на эту ситуацию, мероприятия по мелиорации проводятся. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 20,5 тысяч гектаров, объем водоподачи на полив — свыше 57 млн кубометров.

Также в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ведется строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.

экология