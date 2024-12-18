Очередной подрядчик уличён в коррупции при ремонте дорог на юге Приморья

Ранее прокуратура раскрыла коррупционно-мошенническую схему при ремонте трассы «Раздольное — Хасан», которая является для муниципалитета единственным выездом за пределы округа. Подрядчик ООО «ДСК» сорвал сроки работ и был внесён в реестр недобросовестных поставщиков услуг, но решил оспорить это решение и отсудить у правительства Приморского края 110 миллионов рублей. Так как подрядчика признали недобросовестным заслуженно, он решил подделать документы качества асфальта, который на самом деле оказался «быстрорастворимым».