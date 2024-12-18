Очередной подрядчик уличён в коррупции при ремонте дорог на юге Приморья

Установлено, что заместитель генерального директора ООО «Севзадорстрой» во время личных встреч передал начальнику отдела контроля и приемки работ казенного учреждения денежные средства на сумму 2,5 миллиона рублей. Ещё столько же он собирался передать приёмщику в будущем — деньги нашли во время обысков по месту жительства подозреваемого. Размер взятки был оговорён сторонами заранее. Представитель подрядчика арестован, в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Представитель казённого предприятия Приморья со своей стороны должен был подписать акты работ по ремонту участков автомобильных дорог Хасанского округа, которые были выполнены с нарушениями.
Ранее прокуратура раскрыла коррупционно-мошенническую схему при ремонте трассы «Раздольное — Хасан», которая является для муниципалитета единственным выездом за пределы округа. Подрядчик ООО «ДСК» сорвал сроки работ и был внесён в реестр недобросовестных поставщиков услуг, но решил оспорить это решение и отсудить у правительства Приморского края 110 миллионов рублей. Так как подрядчика признали недобросовестным заслуженно, он решил подделать документы качества асфальта, который на самом деле оказался «быстрорастворимым».