На объездную дорогу Новочеркасска планируют потратить 7 млрд рублей

В Ростовской области на строительство объезда Новочеркасска планируют потратить 7 млрд рублей, но прежде потребуется разработать проектную документацию за 100 млн рублей. Об этом сообщили на заседании совета по инвестициям при губернаторе.
Речь идет о 9,5 км дороги, проходящей по Новочеркасску и Аксайскому району. Трассу собираются проложить по маршруту: Харьковское шоссе — разворот за НЭВЗом — улица Трамвайная до развязки вблизи завода — перекресток подъезда со стороны М4 «Дон» в районе станицы Грушевской.
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко отметил, что новая проезжая часть должна решить проблемы с пробками, а также обеспечить более удобный подъезд к особой экономической зоне «Ростовская» и создать комфортный режим бесплатного объезда платной дороги М-4.
Также на совещании говорили о запуске производства беспилотников.