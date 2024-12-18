В Приморье обновлены 12 километров трассы Михайловка — Турий Рог

В Приморье специалисты Примавтодора завершили восстановительные работы на участке дороги Михайловка — Турий Рог, протяженностью 12 километров, проходящем в окрестностях села Новокачалинск, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, дорожники провели комплекс работ, включая восстановление кюветов, устройство полос отвода, ликвидацию пучин и отсыпку дорожной одежды. В работах было задействовано девять самосвалов, пять экскаваторов, два грейдера и каток.
«Работы завершены в срок», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что дорога Михайловка — Турий Рог имеет важное стратегическое значение для региона. Она ведет к автомобильному пункту пропуска «Турий Рог», через который осуществляется транспортное сообщение с Китаем. Кроме того, эта трасса используется туристами, направляющимися к озеру Ханка, популярному природному объекту региона.
Напомним, специалисты продолжают восстанавливать дороги в Приморье, пострадавшие от тайфунов KHANUN и HINNAMNOR. С начала года в регионе восстановлено около 160 километров дорожного покрытия.