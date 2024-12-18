В Приморье обновлены 12 километров трассы Михайловка — Турий Рог

Отмечается, что дорога Михайловка — Турий Рог имеет важное стратегическое значение для региона. Она ведет к автомобильному пункту пропуска «Турий Рог», через который осуществляется транспортное сообщение с Китаем. Кроме того, эта трасса используется туристами, направляющимися к озеру Ханка, популярному природному объекту региона.