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В Екатеринбурге на 30% увеличат зарплаты водителям и кондукторам

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге в феврале следующего года водителям, кондукторам и техникам на 30% поднимут зарплаты. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии.

Глава города напомнил, что в текущем году власти уже дважды повышали зарплаты сотрудникам ЕМУП «Гортранс» — на 10% и 30%, пишет «Ъ». Мэр также подчеркнул, что руководящий состав «Гортранса» останется без повышения заработных плат.

Отметим, в Екатеринбурге, несмотря на рост зарплат, сохраняется дефицит водителей общественного транспорта. Это связано с оттоком кадров на строительство трассы «Екатеринбург — Казань». По словам замглавы города Андрея Корюкова, на решение кадрового кризиса в городе уйдет до двух лет.