В Екатеринбурге на 30% увеличат зарплаты водителям и кондукторам

Отметим, в Екатеринбурге, несмотря на рост зарплат, сохраняется дефицит водителей общественного транспорта. Это связано с оттоком кадров на строительство трассы «Екатеринбург — Казань». По словам замглавы города Андрея Корюкова, на решение кадрового кризиса в городе уйдет до двух лет.