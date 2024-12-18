В Екатеринбурге на 30% увеличат зарплаты водителям и кондукторам

Глава города напомнил, что в текущем году власти уже дважды повышали зарплаты сотрудникам ЕМУП «Гортранс» — на 10% и 30%, пишет «Ъ». Мэр также подчеркнул, что руководящий состав «Гортранса» останется без повышения заработных плат.
Отметим, в Екатеринбурге, несмотря на рост зарплат, сохраняется дефицит водителей общественного транспорта. Это связано с оттоком кадров на строительство трассы «Екатеринбург — Казань». По словам замглавы города Андрея Корюкова, на решение кадрового кризиса в городе уйдет до двух лет.