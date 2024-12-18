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Коллекторы впервые вошли в ТОП-20 дефицитных профессий в Волгограде

Топ-20 дефицитных специалистов в Волгоградской области в конце года возглавили токари, повара и специалисты по взысканию задолженности. Такие данные, передает V102.RU, озвучили эксперты. hh.ru.

В частности, на каждую вакансию токаря или фрезеровщика приходится лишь 0,4 резюме, повара — 1 резюме, а специалиста по взысканию задолженности — 1,1. Раньше представители этой профессии не входили в список дефицитных. Также работодатели остро нуждаются в продавцах-кассирах, риелторах, главврачах, администраторах магазинов, сварщиках и дворниках.

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Волгоградской области, вошли товароведы (1,7 резюме на вакансию), слесари и сантехники (1,8), парикмахеры, маляры и штукатуры (по 1,9), операторы станков с ЧПУ, электромонтажники (по 2), монтажники (2,1), операторы call-центра (2,2), автослесари, автомеханики и операторы производственной линии (2,4).

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