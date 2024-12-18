Коллекторы впервые вошли в ТОП-20 дефицитных профессий в Волгограде

В частности, на каждую вакансию токаря или фрезеровщика приходится лишь 0,4 резюме, повара — 1 резюме, а специалиста по взысканию задолженности — 1,1. Раньше представители этой профессии не входили в список дефицитных. Также работодатели остро нуждаются в продавцах-кассирах, риелторах, главврачах, администраторах магазинов, сварщиках и дворниках.
Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Волгоградской области, вошли товароведы (1,7 резюме на вакансию), слесари и сантехники (1,8), парикмахеры, маляры и штукатуры (по 1,9), операторы станков с ЧПУ, электромонтажники (по 2), монтажники (2,1), операторы call-центра (2,2), автослесари, автомеханики и операторы производственной линии (2,4).