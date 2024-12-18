Как изменились доходы и зарплаты населения в 2024 году

Добавим, что в документе также указано, что за второй квартал 2024 года задолженность по оплате труда на предприятиях республики составила 458 млрд тенге и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 14,8%, при этом просроченная задолженность сложилась в сумме около 47,7 млн тенге.