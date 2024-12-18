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Как изменились доходы и зарплаты населения в 2024 году

В Бюро нацстатистики подсчитали, насколько изменились доходы и зарплаты населения на ноябрь 2024 года и как различается уровень доходов в зависимости от региона и вида деятельности. Подробнее — в материале Zakon.kz.

Бюро национальной статистики опубликовало результаты социально-экономического развития РК на ноябрь. Согласно предварительным данным, среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 206 887 тенге (по оценкам на октябрь). Это на 2% выше, чем в октябре 2023 года. При этом реальные денежные доходы за указанный период снизились на 6%.

Среднемесячная номинальная заработная плата составила 390 328 тенге без учета работников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. При этом медианная заработная плата по оценке Бюро составила 269 378 тенге. В разрезе регионов номинальные зарплаты существенно отличаются.

Так, самая низкая среднемесячная зарплата по итогам третьего квартала сложилась в Туркестанской области — 266 590 тенге, наиболее высокая — в Атырауской области — 630 894 тенге. Примечательно, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года индекс реальной заработной платы в Атырауской области снизился, как видно на таблице ниже.

В разрезе секторов наиболее высокие номинальные зарплаты в профессиональной, научной и технической деятельности — более 593 тыс. тенге — в сфере информации и связи — свыше 673 тыс. тенге, и в области финансовой и страховой деятельности более 831 тыс. тенге.

Добавим, что в документе также указано, что за второй квартал 2024 года задолженность по оплате труда на предприятиях республики составила 458 млрд тенге и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 14,8%, при этом просроченная задолженность сложилась в сумме около 47,7 млн тенге.