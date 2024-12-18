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Дворники и врачи стали самыми дефицитными специалистами на Кубани

На Кубани к концу года назвали пятерку самых дефицитных специалистов.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани к концу 2024 года назвали пятерку самых дефицитных специалистов. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, в регионе испытывали нехватку в дворниках, врачах и токарях. Кроме того, в течение года в дефиците были риелторы и продавцы.

В середине декабря на одну вакансию дворника приходится 0,8 резюме потенциальных кандидатов, от риелторов, токарей — по 1 резюме, врачей — 1,1.

В число специалистов, которых не хватает на Кубани, вошли фармацевты, администраторы торгового зала, сварщики, операторы производственной линии, мерчандайзеры, автослесари, автомеханики, операторы call-центра. В дефиците специалисты контактного центра, уборщики, электромонтажники, операторы станков с ЧПУ, медсестры и медбратья.

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