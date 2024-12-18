Дворники и врачи стали самыми дефицитными специалистами на Кубани

На Кубани к концу 2024 года назвали пятерку самых дефицитных специалистов. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Так, в регионе испытывали нехватку в дворниках, врачах и токарях. Кроме того, в течение года в дефиците были риелторы и продавцы.
В середине декабря на одну вакансию дворника приходится 0,8 резюме потенциальных кандидатов, от риелторов, токарей — по 1 резюме, врачей — 1,1.
В число специалистов, которых не хватает на Кубани, вошли фармацевты, администраторы торгового зала, сварщики, операторы производственной линии, мерчандайзеры, автослесари, автомеханики, операторы call-центра. В дефиците специалисты контактного центра, уборщики, электромонтажники, операторы станков с ЧПУ, медсестры и медбратья.