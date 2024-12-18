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Донскую строительную компанию «ПК Альянс» признали банкротом

Донская строительная компания ООО «ПК Альянс» признана банкротом и ликвидирована. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Ростовской области в связи с неспособностью организации расплатиться по долгам.

Источник: Коммерсантъ

«ПК Альянс» задолжал кредиторам более 30 млн руб., однако за год работы конкурсного управляющего удалось закрыть большую часть долгов. В ноябре, когда все возможности по уплате задолженностей оказались исчерпаны, организации оставалось выплатить еще 400 тыс. руб. На основании этого суд определил внести в ЕГРЮЛ запись о ликвидации должника.

ООО «ПК Альянс» специализировалась на строительстве мостов и тоннелей. Компания работала на рынке с 2016 года, в 2022 году при выручке в 68 млн руб., она получила лишь 180 тыс. руб. чистой прибыли — следует из данных сервиса Kartoteka.ru.