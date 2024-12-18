Донскую строительную компанию «ПК Альянс» признали банкротом

«ПК Альянс» задолжал кредиторам более 30 млн руб., однако за год работы конкурсного управляющего удалось закрыть большую часть долгов. В ноябре, когда все возможности по уплате задолженностей оказались исчерпаны, организации оставалось выплатить еще 400 тыс. руб. На основании этого суд определил внести в ЕГРЮЛ запись о ликвидации должника.