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«Красальфастрой» требует взыскать с МЧС Красноярского края более 66 млн рублей

ООО «Красальфастрой» подало иск в Арбитражный суд Красноярского края к ГУ МЧС региона о взыскании более 66,8 млн руб. задолженности и неустойки за ненадлежащее исполнение госконтракта.

Источник: Reuters

Истец указывает, что в феврале 2021 года между компанией и ведомством был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в «Центре госинспекции по маломерным судам МЧС России» в Красноярске.

По ходу работ подрядчик принял решение о корректировке проектно-сметной документации, «поскольку она не соответствовала действующим нормам и правилам». Кроме того, отмечает заявитель, была выявлена необходимость в дополнительных работах на объекте. Итоговая стоимость контракта составила более 131,6 млн руб.

Однако, по мнению «Красальфастрой», заказчик просрочил оплату сроком на 420 дней. Также оплата задолженности была якобы произведена не в полном объеме, сумма остатка составила более 49 млн руб. Кроме основного долга компания требует взыскать с краевого МЧС неустойку в размере 17,7 млн руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Судебное заседание по делу назначено на 21 января 2025 года.

МЧС