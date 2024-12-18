«Красальфастрой» требует взыскать с МЧС Красноярского края более 66 млн рублей

По ходу работ подрядчик принял решение о корректировке проектно-сметной документации, «поскольку она не соответствовала действующим нормам и правилам». Кроме того, отмечает заявитель, была выявлена необходимость в дополнительных работах на объекте. Итоговая стоимость контракта составила более 131,6 млн руб.