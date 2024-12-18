Куда катимся? Эксперты назвали проблемы общественного транспорта Перми

Говоря о ситуации с трамвайным движением, скажу, что действующим концессионным соглашением не предусмотрено расширение сети. Более того, в его рамках не будет реконструироваться ряд линий, которые отличаются высоким пассажиропотоком, хорошо подходят для внедрения технических решений, позволяющих повысить скорость (например, линия по улице Куйбышева от улицы Белинского до Бахаревки). По скорости движения пермские трамваи сильно уступают пражским, будапештским, венским, кельнским, загребским и даже самим себе: они медленнее, чем были до конца 2017 года. И если за пределами центра скорость и надёжность необходимо достигать технологическими решениями (качественные пути, обособление, обеспечение безусловного приоритета на перекрёстках и т. п. ), то в его границах на первый план должны выходить административные меры, обеспечивающие неотвратимость и весомость наказания для нарушителей ПДД.