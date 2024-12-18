Куда катимся? Эксперты назвали проблемы общественного транспорта Перми

Столкновения трамваев, сход вагонов с рельсов, сгоревший в кювете автобус, простой в пробках — всё это происходило в Перми в ноябре-декабре. Происшествия заставили жителей краевого центра обсуждать тему общественного транспорта ещё активнее, чем обычно, и выдвигать в Сети самые разные версии. Трамваи сходили с путей из-за того, что пермские рельсы не подходят для «Львят»? ДТП происходят из-за усталости водителей, которые в дефиците? Мнение экспертов — в материале сайта perm.aif.ru.
Авария за аварией.
«Раздался грохот. Стёкла вылетели» — пугающее сообщение появилось в Сети 7 декабря, когда у цирка — на перекрёстке улиц Крупской и Уральской — столкнулись два трамвая. После удара окна вагонов разлетелись вдребезги, засыпав пассажиров осколками. В общей сложности пострадали 23 человека, в том числе дети. Несколько пермяков госпитализировали. После ДТП трамваи в этой части города встали. На происшествие отреагировали мэр, прокуратура, полиция. А следком по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело, сообщив, что один из водителей мог заснуть.
Причём буквально за пару дней до этого было два происшествия с трамваями № 5. Один сошёл с рельсов на улице Петропавловской. Пассажиров опять же засыпало осколками. Другой съехал с путей у остановки «Хладокомбинат».
В неприятные истории попадали и автобусы. К примеру, 28 ноября вся Пермь (и не только) была в шоке от кадров из Кировского района, где в аварию угодил маршрут № 15. Автобус вылетел с эстакады в кювет, врезался в столб у железнодорожной ветки, вспыхнул и выгорел почти дотла. Люди успели выбраться. По данным краевого Минздрава, пострадали трое. Очевидцы сообщали, что водителю стало плохо. По другой информации, препятствие автобусу создал легковой автомобиль.
14 ноября в глаз пассажирки автобуса № 51 попал осколок стекла: окно лопнуло, когда маршрут как следует разогнался. Водитель ничего не заметил и уехал.
Все эти происшествия встревожили пермяков. Некоторые признавались в Сети, что боятся теперь пользоваться общественным транспортом.
Позиция дептранса.
«Что случилось с пермским транспортом?», «Почему так много происшествий?» — спрашивают горожане. Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта администрации Перми.
«В последнее время произошло несколько резонансных случаев. Однако за первую половину декабря общее количество происшествий с общественным транспортом существенно меньше, чем было в прошлом году. Каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно», — считают в дептрансе.
Выяснили причины самых громких ДТП? В департаменте говорят, что в случае со сходом с рельсов трамваев они ещё устанавливаются. В обстоятельствах аварии со столкнувшимися вагонами и сгоревшим автобусом разбираются следователи. В Сети обсуждают версию, что ДТП происходят из-за чрезмерной усталости водителей, которые сейчас в дефиците в Перми. Так ли это?
«Прямой зависимости происшествий от дефицита кадров не прослеживается. В среднем нехватка водителей автобусов по отрасли составляет 25%. Это приводит к срывам рейсов, поскольку перевозчики следят за режимом труда и отдыха сотрудников. Дефицита водителей трамваев нет», — говорят в дептрансе.
Ещё одна распространившаяся по Сети теория, что пермские рельсы не подходят для «Львят», оттого те и сходят с путей.
«Эта информация не соответствует действительности. С 2019 года ежедневно вагоны совершают множество рейсов без происшествий», — говорят в дептрансе.
Как победить заторы?
В ноябре-декабре сообщения о том, что город стоит в восьми-, а то и десятибалльных пробках, появлялись практически каждый день. Можно ли как-то решить эту проблему для тех, кто пользуется общественным транспортом? К примеру, с помощью переноса маршрутов автобусов на параллельные более широкие улицы.
«Это не даст нужного эффекта. Обеспечить стабильную работу общественного транспорта и ускорить его работу могут только инфраструктурные изменения. К таким относятся выделенные полосы движения, антикарманы (сооружения у остановок, препятствующие парковке личного транспорта. — Авт.), приоритет проезда перекрёстков и развитие трамвайного движения», — говорят в дептрансе.
Кроме того, стоит учесть, что пермяки болезненно воспринимают изменения маршрутов. А ещё пришлось бы устанавливать новые остановки, что недёшево.
Нужна стратегия.
Всё дело в улично-дорожной сети Перми? Как её следует развивать? Чего ждать горожанам? Своим мнением поделился кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии ПГНИУ Сергей Меркушев.
«На мой взгляд, большинство принимаемых сегодня перспективных решений по развитию улично-дорожной сети (УДС) Перми — правильные, — считает Сергей Меркушев. — Однако их реализация в среднесрочной перспективе к серьёзному улучшению ситуации не приведёт. Произойдёт очередной виток автомобилизации. Это “замкнутый порочный круг”, о котором говорилось в пояснительной записке к ранее действовавшему Генплану Перми. Опираясь на опыт проб и ошибок других городов, можно дать обоснование такому прогнозу: меры по развитию УДС не сопровождаются опережающим развитием общественного транспорта. Серьёзные шаги по его преобразованию пока позволили только затормозить процесс падения интереса населения к нему.
Несмотря на солидные инвестиции в сферу (в этом плане Пермь очень выигрышно выглядит на фоне многих городов-миллионеров), стратегические меры по развитию общественного транспорта почти не реализуются. А они должны быть направлены на существенное повышение скорости, надёжности и комфорта.
Необходимо стремиться к тому, чтобы привлекательность общественного транспорта способствовала полному или частичному отказу горожан от использования личных авто для поездок на работу. Это распространённая европейская практика. Для повышения скорости нужно развивать внеуличный транспорт (в Перми это электропоезда). Необходимые для этого меры озвучены краевыми властями. Но реализуются они медленно и не предусматривают увеличения скорости внутригородского железнодорожного сообщения (она почти на уровне середины XX века). Недостаточно проработаны мероприятия по обеспечению активного взаимодействия железнодорожного и городского транспорта через удобные пересадочные узлы.
Говоря о ситуации с трамвайным движением, скажу, что действующим концессионным соглашением не предусмотрено расширение сети. Более того, в его рамках не будет реконструироваться ряд линий, которые отличаются высоким пассажиропотоком, хорошо подходят для внедрения технических решений, позволяющих повысить скорость (например, линия по улице Куйбышева от улицы Белинского до Бахаревки). По скорости движения пермские трамваи сильно уступают пражским, будапештским, венским, кельнским, загребским и даже самим себе: они медленнее, чем были до конца 2017 года. И если за пределами центра скорость и надёжность необходимо достигать технологическими решениями (качественные пути, обособление, обеспечение безусловного приоритета на перекрёстках
Что касается комфорта, процитирую директора Института экономики транспорта ВШЭ Михаила Блинкина: «Неунизительные условия перевозки — это когда элегантная деловая дама, отглаженная, с макияжем, надушенная, входит в трамвай, автобус и в таком же виде приходит на работу». Строительство новых микрорайонов, ЖК, ТРЦ и других объектов в Перми не сопровождается мерами по опережающему развитию общественного транспорта. Например, рельсовый так и не пришёл в микрорайон Садовый. Некоторые города сегодня очень эффективно используют троллейбусную сеть для улучшения транспортного обслуживания новых микрорайонов, применяя подвижной состав с увеличенным автономным ходом до 20−30 километров. Лидер здесь — Санкт-Петербург. Обидно, что в своё время «Пермгорэлектротрансу» навязали идею о бесперспективности этого вида транспорта".
Нужна льготная ипотека для водителей?
Насколько продумана маршрутная сеть города? Что делать с дефицитом водителей и пробками? Об этом рассказал руководитель пермского филиала ООО «Автомиг» (один из пермских перевозчиков) Игорь Сасунов.
"Идеальной маршрутной сети в принципе быть не может, потому что у каждого из миллиона жителей Перми есть своё мнение о том, какой она должна быть. И запросы у всех разные. Есть нормативные документы, которые определяют, по каким принципам должна формироваться маршрутная сеть. В Перми она развита неплохо, если говорить о требованиях 131-ФЗ о равной транспортной доступности. Но маршрутная сеть должна совершенствоваться. Я считаю, департамент транспорта Перми держит руку на пульсе, — говорит Игорь Сасунов. — Можно, конечно, упрекнуть Василия Татищева в том, что он не предвидел появление на улицах автобусов, трамваев и автомобилей. Но в его время ставили другие задачи: две телеги с сеном разъехались — уже хорошо.
Я считаю, что в Перми нет пробок. У нас есть некоторые неудобства в утренние и вечерние часы. Если кто-то хочет почувствовать, что такое час пик, то следует съездить в Москву или Екатеринбург. В 2007 году мы одни из первых сделали выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас эту идею развивают. Мы переходим в тот период урбанизации, когда вынуждены создавать максимум неудобств для передвижения на частном транспорте и ставить в приоритет общественный.
Что касается дефицита водителей, проблема в том, что эта профессия непопулярна. Чем у нас занимается молодёжь? Это тиктокеры пятого разряда. Я считаю, помогла бы льготная ипотека для водителей. Также для повышения привлекательности профессии можно сократить половину вузов в стране. Многие из них лишние (особенно те, что выпускают юристов и психологов) — они продлевают детство выпускников школ и больше не несут никакой нагрузки. Нужно повысить конкурентоспособность профильных вузов, которые будут готовить нормальные кадры. Плюс нужно думать о беспилотных автобусах".