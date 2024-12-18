В Иркутской области зарплаты водителей за год выросли на 20 тысяч рублей

В Иркутской области значительно выросли зарплаты водителей. Об этом сообщили аналитики портала hh.ru.
Наибольший рост зарплат в Иркутской области обрадовал работников сферы транспорта, логистики и перевозок. За год им подняли зарплаты на 17% или 20 610 рублей в среднем.
Больше стали получать и работники в сфере туризма, ресторанного бизнеса, розничной торговли, продажах, обслуживании клиентов, автомобильного бизнеса. Их зарплаты повысились на 20−25%, но в денежном эквиваленте прибавка была не такая существенная, как у водителей.
В целом по итогам ноября 2024 года средняя зарплата в Иркутской области составила 70 тысяч рублей, что на 18% больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске вынесли приговор гендиректору фирмы, которая не платила работникам заработную плату.