В Иркутской области зарплаты водителей за год выросли на 20 тысяч рублей

Больше стали получать и работники в сфере туризма, ресторанного бизнеса, розничной торговли, продажах, обслуживании клиентов, автомобильного бизнеса. Их зарплаты повысились на 20−25%, но в денежном эквиваленте прибавка была не такая существенная, как у водителей.