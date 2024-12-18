Аксёнов: стоимость топлива в Крыму расти не будет

Глава Крыма уточнил, что готовится совещание с президентом России Владимиром Путиным на тему цен топлива.
Также в скором времени изменятся сроки доставки топлива в Крым и места загрузки. Это позволит установить стоимость приблизительно на уровне Краснодарского края.
Ранее политолог Денис Батурин предположил, что жители Крыма ожидают от прямой линии президента. Он полагает, что поднимутся вопросы роста цен на продукты, в частности, резкого увеличения стоимости сливочного масла, а также стоимости топлива, которая на полуострове выше, чем в соседних регионах.
Также сообщалось, что власти Крыма проводят анализ ситуации, которая связана с ценами на топливо. Была поставлена задача выровнять ценовую ситуацию в начале первого квартала 2025 года.