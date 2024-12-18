Аксёнов: стоимость топлива в Крыму расти не будет

Ранее политолог Денис Батурин предположил, что жители Крыма ожидают от прямой линии президента. Он полагает, что поднимутся вопросы роста цен на продукты, в частности, резкого увеличения стоимости сливочного масла, а также стоимости топлива, которая на полуострове выше, чем в соседних регионах.