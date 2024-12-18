Администрация Ростова выделила 15,5 млн рублей на продление проспекта Стачки

Также в дорожно-транспортной сфере Ростова запланировано завершение реконструкции Вавилова со строительством развязки ул. Особенная — ул. Вавилова — ул. Королёва. На это выделено 2,6 млрд руб. Еще один проект предполагает завершение строительства моста через реку Темерник, на эти цели в бюджете заложено 81,3 млн руб.