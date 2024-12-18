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Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Вопреки высоким ставкам по ипотеке и падением продаж темпы строительства жилья в Крыму не замедлились. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Продажи упали на первичном рынке по всей стране… В то же время в Крыму по банкам мы видим увеличение кредитного портфеля. Мы еще подведем итоги в конце года и разберем ситуацию, но в целом Крым объемы строительства не замедлил, хотя коллеги, которые занимаются строительством, приходят и говорят, что в целом ожидается стагнация», — сказал руководитель региона.

При этом, по словам главы республики, в нынешней ситуации сроки реализации некоторых инвестпроектов, связанных со строительством апартаментов и другого жилья, будут перенесены.

«Всем, кто не приступил к строительству, но уже наступили сроки, мы даем отсрочку на полгода и смотрим, что будет по истечению. Рассчитываем, что рынок после достижения целей СВО все равно придет в норму».

уточнил Аксенов

Он также добавил, что в Крыму ежегодно вводят в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, из которых порядка 60−70% составляет индивидуальное жилищное строительство.

недвижимость