Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок — Аксенов

«Продажи упали на первичном рынке по всей стране… В то же время в Крыму по банкам мы видим увеличение кредитного портфеля. Мы еще подведем итоги в конце года и разберем ситуацию, но в целом Крым объемы строительства не замедлил, хотя коллеги, которые занимаются строительством, приходят и говорят, что в целом ожидается стагнация», — сказал руководитель региона.