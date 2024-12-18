В Перми могут установить остановки общественного транспорта с подогревом

Остановки общественного транспорта с подогревом могут установить в Перми, сообщает URA.RU.
Как уточняет информагентство, администрация города рассматривает возможность появления в краевой столице остановок с климатической установкой. Однако сейчас их установку не планируют, так как для этого не проработана нормативная и техническая база.
«Для этого требуется проработать техническую и нормативную базы. В методику содержания остановок вносится максимальный перечень работ на случай, если такие павильоны будут устанавливать. Но говорить об их появлении пока рано», — цитирует URA.RU городской департамент транспорта.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 18 декабря в Перми на правом берегу Камы начали работать две новые остановки для автобусов. Пункты открыли для трёх автобусных маршрутов и разместили в районе Верхней Курьи и на Гайве.