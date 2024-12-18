Скандальная сеть суши «Ёбидоёби» сменила название юрлица

Скандальная сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменила название юрлица. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Мордовии.
Арбитражный суд Красноярского края в апреле 2023 года обязал сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название, поскольку оно звучит неприлично, противоречит принципам гуманности и морали.
Компания настаивала, что название с японского переводится как «День недели — суббота» и является обычным транслитом этой фразы с японского языка.
В январе 2024 года Верховный суд обязал компанию сменить название, но компания пыталась всеми силами сохранить наименование. В итоге в ситуацию вмешались судебные приставы Мордовии, поскольку компания переехала в Саранск. Приставы провели с бизнесменами беседы, в которых разъяснили о последствиях неисполнения закона. После этого владельцы согласились изменить название.
Однако компания изменила лишь название юрлица. Теперь фирменное наименование выглядит как ООО «Суши с приставкой суши».
Однако на вывесках, на сайте и в рекламе, как отметили в пресс-службе компании, будет использоваться прежнее название.
Ранее сообщалось о приговоре девушке, которая похитила у пенсионеров 1 млн рублей, работая курьером мошенников.