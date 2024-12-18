Скандальная сеть суши «Ёбидоёби» сменила название юрлица

В январе 2024 года Верховный суд обязал компанию сменить название, но компания пыталась всеми силами сохранить наименование. В итоге в ситуацию вмешались судебные приставы Мордовии, поскольку компания переехала в Саранск. Приставы провели с бизнесменами беседы, в которых разъяснили о последствиях неисполнения закона. После этого владельцы согласились изменить название.