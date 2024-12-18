Инвесторы высоко оценили работу ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Корпорация развития Нижегородской области предложила инвесторам оценить качество работы особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске во втором полугодии 2024 года. Об этом сообщает администрация города химиков.
Резиденты дали оценки по таким критериям, как доступность мест на площадке, спектр предоставляемых услуг, эффективность мер поддержки и их доступность. По итогам опроса коэффициент удовлетворенности составил 4,9 балла из 5. По сравнению с результатами анкетирования в первом полугодии он вырос на 0,2 балла. Также инвесторы оценили работу Корпорации по восьми критериям. Результат составил 4,9 балла.
Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что благодаря объективной оценке появляется возможность узнать, какие именно элементы работы следует улучшить.
«Благодаря “обратной связи” от инвесторов Корпорация развития на постоянной основе совершенствует свою работу, делает условия на площадке ОЭЗ “Кулибин” еще комфортнее для реализации проектов», — добавил он.
Отмечается, что экспертным советом ОЭЗ были одобрены проекты 36 компаний.