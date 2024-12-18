Инвесторы высоко оценили работу ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Резиденты дали оценки по таким критериям, как доступность мест на площадке, спектр предоставляемых услуг, эффективность мер поддержки и их доступность. По итогам опроса коэффициент удовлетворенности составил 4,9 балла из 5. По сравнению с результатами анкетирования в первом полугодии он вырос на 0,2 балла. Также инвесторы оценили работу Корпорации по восьми критериям. Результат составил 4,9 балла.